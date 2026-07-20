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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verletzten Mann gefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (18.07.2026) einen 38 Jahre alten Mann verletzt und ausgeraubt. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter entdeckte den verletzten 38-Jährigen gegen 04.10 Uhr im Bereich des Königsbaus auf Seite Bolzstraße auf dem Boden liegend. Auf Nachfrage konnte sich der 38-Jährige an keinen konkreten Vorfall erinnern, bemerkte aber, dass ihm sein Handy, etwa 100 Euro Bargeld und Kopfhörer fehlten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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