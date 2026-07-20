POL-S: Verletzten Mann gefunden - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (18.07.2026) einen 38 Jahre alten Mann verletzt und ausgeraubt. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter entdeckte den verletzten 38-Jährigen gegen 04.10 Uhr im Bereich des Königsbaus auf Seite Bolzstraße auf dem Boden liegend. Auf Nachfrage konnte sich der 38-Jährige an keinen konkreten Vorfall erinnern, bemerkte aber, dass ihm sein Handy, etwa 100 Euro Bargeld und Kopfhörer fehlten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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