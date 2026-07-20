Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Wohnung in Brand gesetzt - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (20.07.2026) eine 60 Jahre alte Frau festgenommen, die am Montagmorgen in ihrer Wohnung an der Katzenbachstraße ein Feuer gelegt haben soll. Bewohner entdeckten den Brand im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gegen 00.30 Uhr und setzten den Notruf ab. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Tatverdächtige die Wohnung in Brand gesteckt und ihre Wohnung anschließend verlassen haben. Alle Bewohner der übrigen Wohnungen konnten das Gebäude unverletzt verlassen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 150.000 Euro. Polizeibeamte nahmen die 60 Jahre alte Tatverdächtige fest. Die Frau soll im Laufe des Montags (20.07.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden.

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