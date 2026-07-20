Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Einbruch in Keller - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart- West (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (17.07.2026) an der Herderstraße einen 37-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gestohlene Gegenstände auf einem Online-Verkaufsportal verkauft zu haben. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen 01.07.2026 und 12.07.2026 in Kellerräume an der Falkerstraße ein und stahlen Kleidung und Schmuck. Der Besitzer dieser Gegenstände erkannte sie am 17.07.2026 auf dem Online-Verkaufsportal wieder und alarmierte die Polizei. Diese nahmen den 37-Jährigen gegen 15.00 Uhr bei einem ausgemachten Verkaufstreffen vorläufig fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 37-Jährigen fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut. Eine mögliche Tatbeteiligung des 37-Jährigen an den Einbrüchen sowie die Herkunft des Diebesguts ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten setzten den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

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