PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Einbruch in Keller - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart- West (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (17.07.2026) an der Herderstraße einen 37-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gestohlene Gegenstände auf einem Online-Verkaufsportal verkauft zu haben. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen 01.07.2026 und 12.07.2026 in Kellerräume an der Falkerstraße ein und stahlen Kleidung und Schmuck. Der Besitzer dieser Gegenstände erkannte sie am 17.07.2026 auf dem Online-Verkaufsportal wieder und alarmierte die Polizei. Diese nahmen den 37-Jährigen gegen 15.00 Uhr bei einem ausgemachten Verkaufstreffen vorläufig fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 37-Jährigen fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut. Eine mögliche Tatbeteiligung des 37-Jährigen an den Einbrüchen sowie die Herkunft des Diebesguts ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten setzten den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 12:36

    POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Weilimdorf / West (ots) - Unbekannte sind zwischen Freitag (17.07.2026) und Sonntag (19.07.2026) in eine Wohnung an der Mittenfeldstraße und ein Einfamilienhaus an der Gustav-Siegle-Straße eingebrochen. An der Mittenfeldstraße hebelten die Einbrecher zwischen Freitag 15.30 Uhr und Samstag 00.50 Uhr die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss auf, durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld und Schmuck im ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:31

    POL-S: Wer hatte Rot? - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Feuerbach (ots) - Ein 24 Jahre alter Fahrer eines Rettungswagens ist am Sonntag (19.07.2026) in der Stuttgarter Straße mit dem Mercedes-Benz eines 46-Jährigen zusammengestoßen. Der 24-Jährige fuhr gegen 20.45 Uhr in der Stuttgarter Straße Richtung Tunnelstraße. An der Eimündung zur Bludenzer Straße stieß er mit dem Mercedes-Benz des 46-Jährigen zusammen, der nach links in die Stuttgarter Straße ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 10:38

    POL-S: 25-Jährigen überrollt und lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Eine 33-Jahre alte Frau soll am Sonntagmorgen (19.07.2026) in einer Tiefgarageneinfahrt an der Hospitalstraße einen 25-jährigen Mann überfahren und hierbei schwerverletzt haben. Die Frau fuhr mutmaßlich gegen 08.50 Uhr mit ihrem Kia Ceed in die Einfahrt einer Tiefgarage und soll hier einen 25-Jährigen überfahren haben, der sich in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren