Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit Messer lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart- Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (17.07.2026) einen 18-jährigen Mann festgenommen, der einen 31-Jährigen in einer Notunterkunft an der Hohenheimer Straße mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet der 18-Jährige gegen 01.15 Uhr mit einem 31-jährigen Zimmergenossen in Streit. In dessen Verlauf soll der 18-Jährige dem 31-Jährigen mit einem Messer lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Eine Sicherheitsdienstmitarbeiterin wurde auf den Streit aufmerksam und alarmierte die Polizei. Diese nahm den 18-Jährigen noch am Tatort fest. Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, zwischenzeitlich befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr. Der 18-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags (17.07.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

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