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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In mehrere Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (16.07.2026) in mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus an der Brückenstraße eingebrochen. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Weise zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr in das Gebäude. Sie brachen die Wohnungstüren von vier Wohnungen auf und durchsuchten die Zimmer, bevor sie das Gebäude wieder verließen. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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