POL-S: 23-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen
Stuttgart-Mitte (ots)
Polizeibeamte haben am Montag (13.07.2026) einen 38 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 23-Jährige sexuell belästigt zu haben. Die Frau verließ gegen 19.30 Uhr ein Fitnessstudio am Rotebühlplatz und der 38-Jährige folgte ihr bis zum Schlossplatz. Dort setzte er sich hin und soll die 23-Jährige auf seinen Schoß gezogen und sie unsittlich berührt haben. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 38-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.
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