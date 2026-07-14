Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 23-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (13.07.2026) einen 38 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 23-Jährige sexuell belästigt zu haben. Die Frau verließ gegen 19.30 Uhr ein Fitnessstudio am Rotebühlplatz und der 38-Jährige folgte ihr bis zum Schlossplatz. Dort setzte er sich hin und soll die 23-Jährige auf seinen Schoß gezogen und sie unsittlich berührt haben. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 38-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell