Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Vor Kontrolle geflüchtet - Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (10.07.2026) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben und mit einem 25-jährigen mutmaßlichen Komplizen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet zu sein. Die Beamten wurden am Albplatz gegen 18.00 Uhr auf einen VW Passat aufmerksam, der Richtung Tübingen fuhr. Als sie ihn etwa 200 Meter vor der Abfahrt zur Sigmaringer Straße kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete. Die Flucht führte über die Abfahrt zum SI-Zentrum und die Epplestraße weiter auf die Kurt-Schumacher-Straße. Nachdem sie wegen einer Schranke im Stöfflerweg nicht weiterfahren konnten, flüchteten die beiden Männer zu Fuß in einen nahegelegenen Wald. Dort nahmen alarmierte Polizeibeamte sie kurz darauf fest. Auf ihrer Flucht soll der Fahrer mehrere rote Ampeln missachtet haben. Bei der Durchsuchung der beiden Tatverdächtigen entdeckten die Beamten beim 23-Jährigen rund 12 Gramm Kokain. Bei den Wohnungsdurchsuchungen fanden die Beamten in der Wohnung des 23-Jährigen weitere rund 14 Gramm Kokain, knapp 20 Gramm Ketamin, 250 Gramm Marihuana, 100 Gramm Haschisch sowie Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Wer das Fluchtauto gefahren hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Da sich bei beiden der Verdacht ergab, dass sie unter Drogeneinfluss standen, mussten sie eine Blutprobe abgeben. Der 23-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (11.07.2026) einem Hafrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies. Seinen mutmaßlichen Komplizen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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