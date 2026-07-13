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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (10.07.2026) am Leonhardsplatz zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, unerlaubt mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten die beiden Männer gegen 23.30 Uhr und fanden bei dem 31-Jährigen 14 Konsumeinheiten Kokain und bei dem 29-Jährigen acht Konsumeinheiten Kokain. Der 31-Jährige mit gambischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag (11.07.2026) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies den Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Den 29-Jährigen setzten die Beamten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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