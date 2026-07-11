Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom frühen Samstagmorgen (11.07.2026) in der Wildparkstraße. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr gegen 00.00 Uhr die Wildparkstraße von Gerlingen kommend in Richtung Stuttgart auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Auf Höhe der Anschlussstelle Botnang Süd wollte er mutmaßlich einen VW Caddy und einen Ford Fiesta überholen, die vor ihm auf der rechten Fahrspur fuhren, als der 34-jährige Fahrer des Caddys die Fahrspur wechseln wollte, um seinerseits den Ford Fiesta zu überholen. In der Folge kam es vermutlich zum Zusammenstoß zwischen dem VW Caddy und dem Audi, wodurch der Audi nach links gegen die Leitplanken abgewiesen wurde und der VW Caddy gegen den Ford Fiesta prallte. Im Pkw Audi wurden der 18-jährige Beifahrer schwer und ein weiterer gleichaltriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Fahrer des VW Caddy und die 65-jährige Lenkerin des Ford Fiesta wurden ebenfalls leicht verletzt. Insgesamt entstand an den drei Fahrzeugen ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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