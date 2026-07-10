Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei nimmt mutmaßliche Graffitisprayer vorläufig fest - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend (09.07.2026) zwei 19 und 21 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an der Gebelsbergstraße und der Hasenstraße Graffitis an Wände gesprüht zu haben. Zeugen hörten gegen 23.10 Uhr verdächtige Geräusche und sahen dann, wie die beiden Tatverdächtigen die Gebelsbergstraße Richtung Wannenstraße entlang gingen. Alarmierte Polizeibeamte trafen die beiden jungen Männer dann an der Ecke Hohentwielstraße/Hasenstraße an und nahmen sie vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Beamten unter anderem Sprühdosen und entdeckten an einer Hauswand und einer Betonwand frische Graffitis mit politischem Inhalt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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