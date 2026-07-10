POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart- Süd (ots) - Ein 24-Jähriger ist am Freitag (10.07.2026) auf der Neuen Weinsteige mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer sowie eine Garagenwand geprallt. Der Mann fuhr gegen 0.00 Uhr mit seinem Dacia in der Neuen Weinsteige in Richtung Innenstadt und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und stieß mit einer Mauer sowie einer Garagenwand ...

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