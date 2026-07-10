POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen
Stuttgart-Mitte (ots)
Ein 33-jähriger Fahrer eines Ford Focus ist am Donnerstag (09.07.2026) in der Hohenheimer Straße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Mann fuhr gegen 11.10 Uhr in der Hohenheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung. Als er im dortigen Baustellenbereich den Fahrstreifen wechselte, stieß er mit einer in dieselbe Richtung fahrenden Stadtbahn zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich niemand und es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.
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