Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Süd (ots)

Ein 24-Jähriger ist am Freitag (10.07.2026) auf der Neuen Weinsteige mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer sowie eine Garagenwand geprallt. Der Mann fuhr gegen 0.00 Uhr mit seinem Dacia in der Neuen Weinsteige in Richtung Innenstadt und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und stieß mit einer Mauer sowie einer Garagenwand zusammen, bevor er im Gegenverkehr zum Stehen kam. Der 24-Jährige Fahrer verletzte sich dabei leicht, seine 20-Jährige Beifahrerin wiederum schwer. Rettungskräfte versorgten die beiden. Alarmierten Polizeibeamten ergaben sich zudem Anhaltspunkte darauf, dass der 24-Jährige betrunken gefahren sein soll. Er musste daher eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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