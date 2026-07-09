Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt und Unfall verursacht

Stuttgart-Münster (ots)

Eine 65 Jahre alte Frau hat am Donnerstag (09.07.2026) einen Unfall mit rund 80.000 Euro Schaden in der Freibergstraße verursacht. Die 65-Jährige wollte gegen 08.45 Uhr mit ihrem Hyundai auf einen Parkplatz vor der Hausnummer 34 fahren. Sie verwechselte ersten Erkenntnissen zufolge das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr gegen das Schaufenster eines dortigen Service Centers. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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