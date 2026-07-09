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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt und Unfall verursacht

Stuttgart-Münster (ots)

Eine 65 Jahre alte Frau hat am Donnerstag (09.07.2026) einen Unfall mit rund 80.000 Euro Schaden in der Freibergstraße verursacht. Die 65-Jährige wollte gegen 08.45 Uhr mit ihrem Hyundai auf einen Parkplatz vor der Hausnummer 34 fahren. Sie verwechselte ersten Erkenntnissen zufolge das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr gegen das Schaufenster eines dortigen Service Centers. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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Polizeipräsidium Stuttgart
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Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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  • 09.07.2026 – 11:56

    POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch (08.07.2026) und Donnerstag (09.07.2026) in eine Wohnung an der Mönchfeldstraße eingebrochen. Die Diebe gelangten auf unbekannte Weise in das Wohnhaus und hebelten zwischen 15.00 Uhr und 01.30 Uhr die Wohnungstüre einer Wohnung im zwölften Stock auf. Sie durchwühlten die Wohnung. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden ...

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