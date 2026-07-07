Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (06.07.2026) an der Filsstraße einen 44-jährigen Mann auf frischer Tat festgenommen, der dort mutmaßlich versucht hat, in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Anwohnerin des Hauses alarmierte die Polizei gegen 00.15 Uhr, weil der Mann versuchte, über das Küchenfenster in ihr Haus einzusteigen. Die Polizeibeamten trafen den Mann auf der Flucht im nahen Umfeld an und nahmen ihn fest. Bei der Festnahme fanden die Polizeibeamten mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Elektronik. Dabei handelt es sich mutmaßlich um Diebesgut aus weiteren Einbrüchen, das der 44-Jährige vor Eintreffen der Polizeibeamten an einen 31-Jährigen übergeben haben soll. Dieser wurde ebenfalls zunächst festgenommen, jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 44-jährige Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Montag (06.07.2026) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte. Die Ermittlungen, auch zur Frage der möglichen Tatbeteiligung des 31-Jährigen, dauern weiter an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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