Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Über rote Ampel gefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Dienstag (07.07.2026) in der Benzstraße, bei dem die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben. Ein 19 Jahre alter Mann war mit seinem Skoda gegen 10.20 Uhr in der Benzstraße unterwegs Richtung Bad Cannstatt. An der Einmündung des Martin-Schrenk-Wegs wollte er nach links abbiegen und stieß mit dem VW eines 51-Jährigen zusammen, der in der Benzstraße Richtung Untertürkheim unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zirka 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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