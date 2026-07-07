Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mitte (ots)

Ein 30 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung am Freitag (03.07.2026) in der Stadtbahn der Linie U9 von einem Unbekannten verletzt worden. Der 30-Jährige stieg mit zwei unbekannten Personen an der Haltestelle Hauptbahnhof gegen 13.15 Uhr in die Linie U9 in Richtung Hedelfingen ein. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Verlauf eine der beiden Personen dem 30-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Täter und sein Begleiter stiegen an der Haltestelle Stöckach aus und gingen Richtung Rundfunkanstalt weg. Der Täter war 20 bis 40 Jahre alt, hatte dunkle Haare und trug ein beiges Oberteil. Sein Begleiter war zirka 14 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

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