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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein vierjähriger Junge ist am Montagabend (06.07.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Reichenhaller Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Vierjährige lief gegen 19.50 Uhr vom linken Straßenrand hinter einem geparkten Auto hervor und wurde von dem Opel eines 27 Jahre alten Mannes erfasst, der in Richtung Deckerstraße unterwegs war. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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