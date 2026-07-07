Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Kindern onaniert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (06.07.2026) vor zwei acht und zehn Jahre alten Mädchen onaniert. Die beiden Kinder gingen gegen 13.15 Uhr die Maurenstraße entlang, als sie den Mann bemerkten, der nach der Unterführung zur Mittleren Filderstraße hinter einer Hütte stand. Der Unbekannte hatte seine Hose heruntergelassen und onanierte. Die Kinder liefen nach Hause und erzählten es einer Mutter, welche die Polizei alarmierte. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der Täter ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und hatte einen Dreitagebart. Er trug eine Sonnenbrille, eine schwarze kurze Hose und einen blauen Hut. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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