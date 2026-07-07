POL-S: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein 70 Jahre alter Opel-Fahrer ist am Freitagabend (03.07.2026) in der Magstadter Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich leicht verletzt. Der 70-Jährige war gegen 18.40 Uhr aus Richtung Büsnau unterwegs. Auf Höhe eines Hotels kam er in der scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in die Grünfläche. Er verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften versorgt. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte eine ...

mehr