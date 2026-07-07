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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-West (ots)

Eine 44-Jährige Radfahrerin hat sich am Montag (06.07.2026) bei einem Verkehrsunfall in der Silberburgstraße schwere Verletzungen zugezogen. Ein 19-jähriger Mercedes Fahrer öffnete nach dem Einparken gegen 15.20 Uhr seine Fahrertüre. In diesem Moment fuhr von hinten eine Radfahrerin heran, prallte gegen diese und stürzte. Dabei verletzte sich die 44-Jährige schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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