Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickbetrüger erbeuten Gold - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Montag (06.07.2026) bei einem Senior in Stuttgart-Süd Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Die Täter riefen den Senior gegen 15.00 Uhr an und gaukelten ihm vor, dass sein Sohn schwer erkrankt sei und dringend teure Medikamente benötige. Die Unbekannten brachten den Senior dazu, Gold an einen Mann in der Hohenzollernstraße zu übergeben. Der Mann war zirka 25 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er trug seine dunklen Haare zurückgekämmt und war mit einem hellen Hemd und einer Chino Hose bekleidet. Der Abholer sprach akzentfrei Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn:

- Sie nicht sicher sind, wer anruft.

- Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben.

- Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland.

- Sie der Anrufer unter Druck setzt

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