PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Eingebrochen und Brand gelegt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (05./06.07.2026) an der Giebelstraße in einen Supermarkt eingebrochen haben ein Feuer gelegt. Die Täter hebelten zwischen 14.00 Uhr und 1.55 Uhr die Eingangstür zum Supermarkt auf. Sie nahmen mehrere Hundert Euro aus der Kasse und setzen Teile des Mobiliars in Brand ehe sie die Flucht ergriffen. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch Anwohner auf den Brand aufmerksam wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 11:11

    POL-S: Mit Roller gestürzt und schwer verletzt

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Eine 48 Jahre alte Frau hat sich am Samstag (04.07.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Nord-Süd-Straße schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr mit ihrem Roller der Marke Piaggio gegen 12.15 Uhr in der Nord-Süd-Straße Richtung Österfeldtunnel. Im Hengstäckertunnel kam sie in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand und ein Verkehrszeichen. Hierbei zog sie ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 09:42

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart - Degerloch / - Hedelfingen / - West (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag (02.07.2026) und Samstag (04.07.2026) in zwei Wohnhäuser eingebrochen, bei einem weiteren Wohnhaus blieb es bei einem Einbruchsversuch. An der Steinenbronner Straße schoben die Täter in der Nacht von Donnerstag (02.07.2026) auf Freitag (03.07.2026) zwischen 23.30 Uhr und 5.30 Uhr den Rollladen zu einem gekippten Fenster im ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 11:58

    POL-S: Brand in Großmarkt ausgebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Wangen (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagabend (03.07.2026) ein Feuer am Großmarkt ausgebrochen. Zeugen meldeten gegen 22.45 Uhr eine brennende Lagerhalle. Das Feuer griff im Verlauf auf eine weitere Halle über und die umfangreichen Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren