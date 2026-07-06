Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Eingebrochen und Brand gelegt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (05./06.07.2026) an der Giebelstraße in einen Supermarkt eingebrochen haben ein Feuer gelegt. Die Täter hebelten zwischen 14.00 Uhr und 1.55 Uhr die Eingangstür zum Supermarkt auf. Sie nahmen mehrere Hundert Euro aus der Kasse und setzen Teile des Mobiliars in Brand ehe sie die Flucht ergriffen. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wodurch Anwohner auf den Brand aufmerksam wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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