Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Roller gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine 48 Jahre alte Frau hat sich am Samstag (04.07.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Nord-Süd-Straße schwere Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr mit ihrem Roller der Marke Piaggio gegen 12.15 Uhr in der Nord-Süd-Straße Richtung Österfeldtunnel. Im Hengstäckertunnel kam sie in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen die Tunnelwand und ein Verkehrszeichen. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Roller musste abgeschleppt werden.

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