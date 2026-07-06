Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart - Degerloch / - Hedelfingen / - West (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (02.07.2026) und Samstag (04.07.2026) in zwei Wohnhäuser eingebrochen, bei einem weiteren Wohnhaus blieb es bei einem Einbruchsversuch. An der Steinenbronner Straße schoben die Täter in der Nacht von Donnerstag (02.07.2026) auf Freitag (03.07.2026) zwischen 23.30 Uhr und 5.30 Uhr den Rollladen zu einem gekippten Fenster im Erdgeschoss hoch und versuchten dieses zu öffnen. Nachdem dies misslang flüchteten die Täter unerkannt. An der Heumadener Straße brachen Unbekannter am Freitag (03.07.2026) zwischen 9.20 Uhr und 20.45 Uhr die Terrassentüre auf und betraten das Wohnhaus. Die Täter durchwühlten sämtliche Räume. Zur Beute ist bislang nichts bekannt. An der Herbsthalde öffneten Unbekannte am Samstag (04.07.2026) zwischen 18.00 Uhr und 23.45 Uhr auf unbekannte Weise die Terrassentür und verschafften sich vermutlich so Zutritt zum Wohnhaus. Im Anschluss durchsuchten die Täter das Haus und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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