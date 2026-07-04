Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Großmarkt ausgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagabend (03.07.2026) ein Feuer am Großmarkt ausgebrochen. Zeugen meldeten gegen 22.45 Uhr eine brennende Lagerhalle. Das Feuer griff im Verlauf auf eine weitere Halle über und die umfangreichen Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist bislang niemand verletzt worden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

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