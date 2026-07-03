Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag (03.07.2026) am Zuffenhäuser Kelterplatz ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr gegen 7.30 Uhr den Zuffenhäuser Kelterplatz in Richtung Zuffenhausen. Auf Höhe der dortigen Bus- und Stadtbahnhaltestelle stieß er mit einem 11-jährigen Mädchen zusammen, welches in diesem Moment zu Fuß die Straße überquerte. Die 11-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall oder das Mädchen zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen silbernen VW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

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