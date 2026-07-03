Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (01.07.2026) und Donnerstag (02.07.2026) in eine Wohnung an der Landauer Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 20.30 Uhr und 6.30 Uhr über ein Fenster Zutritt zur Erdgeschosswohnung, indem sie dieses aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Wohnung und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Goldschmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Präventionstipps So können Sie sich vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Auch bei der anhaltenden Sommerhitze: verschließen Sie bei Abwesenheit immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. Gegenseitige Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft hilft - Vorsicht bei der Nutzung von sozialen Netzwerken: Veröffentlichen Sie keine Urlaubspläne - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

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