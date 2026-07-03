POL-S: Gefahrgut bei Arbeitsunfall ausgetreten
Stuttgart-Weilimdorf (ots)
Vier Mitarbeiter einer Firma an der Motorstraße haben sich am Donnerstagabend (02.07.2026) bei einem Gefahrgutunfall leichte Verletzungen zugezogen. Ein 58 Jahre alter Mitarbeiter der Firma war gegen 19.20 Uhr damit beschäftigt, mit einem Stapler Behälter, in denen sich nach ersten Ermittlungen Isobutylacetat befand, von einem Sattelauflieger abzuladen. Dabei soll er die Behälter beschädigt haben, so dass der Gefahrstoff auslief. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Mitarbeiter das Firmengelände bereits verlassen. Vier Mitarbeiter, welche die auslaufende Flüssigkeit abgestreut hatten, klagten später über Atemwegsreizungen und Kopfschmerzen. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um sie. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
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