POL-S: Allgemeine Sicherheitshinweise der Wasserschutzpolizei zum Baden in Neckar und Rhein

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Bei einem Brand in einer Wohnung an der Siemensstraße ist am Mittwoch (01.07.2026) ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein Bewohner alarmierte gegen 21.30 Uhr die Rettungskräfte, weil er Rauchgeruch im Haus bemerkte. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im zweiten Stock aus. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen. Rückfragen bitte an: ...

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