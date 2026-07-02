POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Mitte (ots) - Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 43 Jahre alten Mann aus Stuttgart-Mitte. Der Mann verließ seine Sozialunterkunft an der Brennerstraße am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 12.00 Uhr und wurde seither nicht mehr gesehen. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei ...

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