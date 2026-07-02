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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drei mutmaßliche Serieneinbrecher festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (29.06.2026) an der Mozartstraße zwei Männer im Alter von 27 und 33 Jahren festgenommen, die in eine Vielzahl von Kellern in Stuttgart eingebrochen sein sollen. Ein Zeuge alarmierte die Polizei gegen 04.05 Uhr, weil zwei Männer in einen Keller an der Heusteigstraße eingebrochen sein sollen. Die Polizeibeamten trafen die beiden Tatverdächtigen an der Mozartstraße an und nahmen sie fest. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Tatverdächtigen und eine 39 Jahre alte Frau für mindestens 35 Kellereinbrüche verantwortlich sein sollen. Die betroffenen Keller befinden sich überwiegend im Innenstadtbereich. Hier soll das Trio meist über die Hauseingangstüren in die Gebäude gelangt sein. Dann sollen sie die Türen der Keller aufgehebelt, Vorhängeschlösser aufgebrochen und die Räume durchwühlt haben. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beträgt ersten Ermittlungen zufolge mehrere Tausend Euro. Bei der Wohnungsdurchsuchung trafen die Beamten die 39-Jährige an und nahmen sie fest. Weiterhin fanden die Beamten mutmaßlich gestohlene Gegenstände im vierstelligen Bereich, darunter Schmuckstücke, Münzen, Gemälde, Alkoholika, Markenwaren und Uhren sowie mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Die drei Tatverdächtigen mit slowakischer bzw. slowenischer Staatsangehörigkeit wurden am Dienstag (30.06.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und wies die drei in Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen, auch zu den Eigentümern des aufgefundenen Diebesguts dauern an. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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