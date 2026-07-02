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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Hund angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochmorgen (01.07.2026) in der Ludwigsburger Straße einen Hund angefahren und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um den verletzten Hund zu kümmern. Eine 53 Jahre alte Frau ging mit ihrer Malteser Hündin und einem weiteren Hund gegen 06.30 Uhr die Ludwigsburger Straße entlang. Auf Höhe der Hausnummer 158 entdeckte die nicht angeleinte Hündin auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen anderen Hund und rannte über die Straße. Dabei wurde sie von einem älteren kleinen Auto mit dunkler Farbe erfasst. Die Hündin blieb schwerverletzt liegen, der Unfallverursacher fuhr weiter Richtung Kelterplatz. Die 53-Jährige brachte die Hündin in eine Tierklinik, wo sie aufgrund ihrer Verletzungen eingeschläfert werden musste. Zeugen, insbesondere der Besitzer des anderen Hundes, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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