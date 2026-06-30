Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben am Montag (29.06.2026) am Bahnhof Vaihingen einen E-Scooter gestohlen. Der 26 Jahre alte Besitzer stellte den schwarzen Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 368 KOZ gegen 10.40 Uhr an der Vollmoellerstraße ab und sicherte ihn mit einem Schloss. Als er gegen 18.30 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass der Scooter im Wert von mehreren Hundert Euro samt Schloss gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

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