Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Neunjähriger durch Hundebiss leicht verletzt

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein neun Jahre alter Junge ist am Montagvormittag (29.06.2026) auf einem Schulhof an der Aalstraße von einem Hund gebissen und leicht an der Hand verletzt worden. Der Junge spielte in der Pause gegen 09.45 Uhr auf dem Schulhof Basketball, als der herrenlose Hund plötzlich auftauchte und den Neunjährigen biss. Anwesende Lehrkräfte reagierten sofort und brachten alle Schüler im Gebäude in Sicherheit. Kurz darauf kam die 24-jährige mutmaßliche Hundebesitzerin, die mit dem Fahrrad unterwegs war, auf den Schulhof, leinte den Hund an und hinterließ ihre Personalien. Die Eltern des Jungen erstatteten später Anzeige bei der Polizei.

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