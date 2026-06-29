POL-S: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 87-Jährigen
Stuttgart-Vaihingen (ots)
Der seit Sonntagmittag (28.06.2026) vermisste 87-Jährige aus Stuttgart-Vaihingen (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 29.06.2026 unter https://t1p.de/ei085) konnte am 29.06.2026 gegen 19.30 Uhr nach einem Zeugenhinweis in einem Waldgebiet in Stuttgart-Büsnau aufgefunden werden. Rettungskräfte brachten den 87-Jährigen in ein Krankenhaus.
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