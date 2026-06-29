POL-S: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 87-Jährigen

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 87 Jahre alten Mann aus Stuttgart-Vaihingen Der Mann verließ das Pflegeheim an der Hauptstraße am Sonntag (28.06.2026) gegen 11.00 Uhr. Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 87-Jährige, der an Demenz ...

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