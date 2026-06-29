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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 87-Jähriger vermisst - Polizei sucht mit Echtbild

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem 87 Jahre alten Mann aus Stuttgart-Vaihingen Der Mann verließ das Pflegeheim an der Hauptstraße am Sonntag (28.06.2026) gegen 11.00 Uhr. Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 87-Jährige, der an Demenz leidet, sich in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist zirka 175 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und kurze graue Haare sowie einen grauen Oberlippenbart. Er trägt ein grünkariertes Hemd, eine kurze dunkelgrüne Hose und schwarze Halbschuhe. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen. Die Fahndung ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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