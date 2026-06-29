POL-S: Trikots geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Drei unbekannte Männer haben am Samstag (27.06.2026) in einem Club an der Hauptstätter Straße einen 28-Jährigen geschlagen und ihm 300 Euro geraubt. Der 28-Jährige befand sich gegen 07.50 Uhr in dem Club und sprach mit den drei Männern. Als diese erkannten, dass der 28-Jährige 300 Euro Bargeld bei sich hatte, schlug das Trio auf ihn ein und raubte ihm das Geld. Nachdem der 28-Jährige aus ...

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