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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trikots geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (28.06.2026) drei 20-jährigen Männern ihre Fußballtrikots geraubt. Die 20-Jährigen befanden sich gegen 03.40 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße, als sie von acht Personen aufgefordert wurden, ihre Trikots auszuziehen. Nachdem die drei Männer das ablehnten, rissen die Unbekannten ihnen ihre Trikots vom Körper und flüchteten zu Fuß über die Büchsenstraße Richtung Fellbacher Straße. Die Täter waren alle dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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