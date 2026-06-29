Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 16-Jährige vergewaltigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Samstag (27.06.2026) in einer Toilettenanlage am Charlottenplatz eine 16-Jährige vergewaltigt. Die 16-Jährige befand auf einer Feier am Akademiegarten. Von dort ging sie zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr Richtung Charlottenplatz, als ihr zwei Männer folgten. Beim Versuch davonzurennen, stürzte sie und die beiden Männer schlugen auf sie ein. Anschließend vergewaltigten die Täter die Jugendliche in einer Toilettenanlage. Beide Täter waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und hatten eine dunkle Hautfarbe. Der eine Täter war zirka 180 bis 190 Zentimeter groß. Er hatte dunkle, lockige Haare und trug einen Bart. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer langen Jeans. Der zweite Täter war etwa 170 Zentimeter groß und hatte dunkle Haare sowie eine dünne Figur. Eine seiner Waden war tätowiert. Er trug eine Gucci Schildmütze, ein blaues T-Shirt und eine kurze Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Betroffene von Gewalt können sich zur vertraulichen, gerichtsverwertbaren Dokumentation von Verletzungen auch an die Gewaltambulanz am Klinikum Stuttgart (Kriegsbergstraße 60, 70174 Stuttgart) wenden. Eine Untersuchung ist unabhängig von einer Strafanzeige möglich. Die telefonische Voranmeldung erfolgt unter +49 152 56783333. Die Gewaltambulanz Stuttgart wird durch das Institut für Rechts- und Verkehrsmedizin am Universitätsklinikum Heidelberg in Kooperation mit dem Klinikum Stuttgart betrieben.

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