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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Pfeffer besprüht und Geld gefordert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 50-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag (27.06.2026) in einer Unterführung am Neckarpark von drei Jugendlichen angegriffen. Der 50-Jährige lief gegen 16.15 Uhr von der Deckerstraße eine Bahnunterführung in Richtung Morlockstraße, als ihm drei Jugendliche entgegenkamen. Einer der Jugendlichen soll ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und die Herausgabe seines Bargeldes gefordert haben. Da sich der 50-Jährige jedoch weigerte, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Deckerstraße davon. Die durch das Pfefferspray entstandenen Augenreizungen konnte der 50-Jährige bei einem Bewohner in der Morlockstraße durch das Ausspülen mit Wasser lindern, so dass er vor Ort keine weitere medizinische Hilfe benötigte. Die drei Jugendlichen waren zwischen 15 und 20 Jahre alt und 185 bis 195 Zentimeter groß. Zwei hatten nach Angaben des Geschädigten eine dunkle Hautfarbe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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