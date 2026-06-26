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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schockanrufer erbeuten mehrere 10.000 Euro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben einen über 80 Jahre alten Mann dazu gebracht, ihnen mehrere 10.000 Euro zu übergeben. Die Täter riefen den Senior am Mittwoch (24.06.2026) an, gaben sich als Polizeibeamte aus und brachten ihn durch geschickte Gesprächsführung dazu, mehrere Zehntausend Euro Bargeld an einen unbekannten angeblichen Taxifahrer zu übergeben. Als Grund nannten die Telefontrickbetrüger die bekannte Masche, dass der Name des Seniors auf einer Einbruchsliste stehen würde. Der angebliche Taxifahrer war etwa 160 Zentimeter groß und etwa 50 Jahre alt. Er hatte kurze, graue Haare. Er war mit einem weißen Taxi mit Werbeaufschrift unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
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Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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