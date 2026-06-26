PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Geld und Goldschmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Mittwoch (24.06.2026) bei einer Seniorin in Stuttgart-Nord Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter riefen die Seniorin gegen 14.00 an und gaukelten ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution bezahlen müsse, um nicht in Haft zu gehen. Die Unbekannten brachten die Frau dazu, Geld und Goldschmuck zusammenzusuchen und gegen 14.20 Uhr an einen Mann an der Bussenstraße zu übergeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

   Auflegen sollten Sie, wenn: -	Sie nicht sicher sind, wer anruft. -
Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen 
Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere 
Wertgegenstände im Haus haben. -	Sie der Anrufer auffordert, Bargeld,
Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu 
überweisen, insbesondere ins Ausland. -	Sie der Anrufer unter Druck 
setzt.
   -        Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt 
            aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre 
            Wertsachen mitnehmen soll.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 25.06.2026 – 14:44

    POL-S: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen

    Neresheim/Stuttgart (ots) - Unter folgendem Link finden Sie eine Pressemeldung des Polizeipräsidiums Aalen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/6302262 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 / 8990 - 1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 14:07

    POL-S: Vorfahrt nicht beachtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Dietbachstraße haben sich am Donnerstagvormittag (25.06.2026) drei Autofahrerinnen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 69 Jahre alte Frau bog mit ihrem Mercedes gegen 09.50 Uhr von der Wallmerstraße nach links in die Dietbachstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt war die Sicht im Bereich der Kreuzung durch einen Abschleppwagen mutmaßlich eingeschränkt. Beim ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 10:39

    POL-S: Fahrradsattel gestohlen und mit Reizgas gesprüht - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend (24.06.2026) an der Hasenbergstraße den Sattel eines Pedelecs gestohlen und anschließend einen Zeugen mit Reizgas besprüht. Der 68-jährige Zeuge bemerkte gegen 22.55 Uhr, wie der Unbekannte an einem Pedelec den Sattel abmontierte und auf einem weißen Mountainbike flüchtete. Der 68-Jährige nahm die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren