Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger erbeuten Geld und Goldschmuck - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Mittwoch (24.06.2026) bei einer Seniorin in Stuttgart-Nord Bargeld und Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter riefen die Seniorin gegen 14.00 an und gaukelten ihr vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution bezahlen müsse, um nicht in Haft zu gehen. Die Unbekannten brachten die Frau dazu, Geld und Goldschmuck zusammenzusuchen und gegen 14.20 Uhr an einen Mann an der Bussenstraße zu übergeben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Beachten Sie deshalb folgende Grundsätze:

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn: - Sie nicht sicher sind, wer anruft. - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

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