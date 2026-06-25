POL-S: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Jugendlichen

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Dietbachstraße haben sich am Donnerstagvormittag (25.06.2026) drei Autofahrerinnen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 69 Jahre alte Frau bog mit ihrem Mercedes gegen 09.50 Uhr von der Wallmerstraße nach links in die Dietbachstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt war die Sicht im Bereich der Kreuzung durch einen Abschleppwagen mutmaßlich eingeschränkt. Beim ...

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