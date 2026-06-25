Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt nicht beachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Dietbachstraße haben sich am Donnerstagvormittag (25.06.2026) drei Autofahrerinnen leichte Verletzungen zugezogen. Eine 69 Jahre alte Frau bog mit ihrem Mercedes gegen 09.50 Uhr von der Wallmerstraße nach links in die Dietbachstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt war die Sicht im Bereich der Kreuzung durch einen Abschleppwagen mutmaßlich eingeschränkt. Beim Abbiegen stieß der Mercedes mit dem Renault einer 81-Jährigen zusammen, die in der Dietbachstraße Richtung Fellbach unterwegs war. Durch den Zusammenstoß prallte der Renault gegen den Seat einer 24 Jahre alten Frau, die in Richtung Augsburger Straße unterwegs war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

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