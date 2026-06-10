Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rechtsradikale Parolen in Stadtbahn gebrüllt - Tatverdächtiger identifiziert

Stuttgart-Nord/-Remseck (ots)

Der Unbekannte Mann, der am 24.05.2025 in einer Stadtbahn der Linie U12 rechtsradikale Parolen gebrüllt hat, ist identifiziert worden (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 26.06.2026 unter https://t1p.de/6tqff). Ein Zeuge gab den entscheidenden Hinweis auf den Mann. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-Jährigen aus Remseck. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt.

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