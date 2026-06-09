Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Dienstagmittag (09.06.2026) in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Strohberg ein Brand ausgebrochen. Mehrere Zeugen entdeckten gegen 11.15 Uhr starken Rauch aus dem Keller und alarmierten die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in einem Kellerabteil im Erdgeschoss aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Schadenshöhe und der Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell