Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit angeblicher Krypto-Onlinebank um mehrere 100.000 Euro betrogen

Stuttgart- Möhringen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen September 2025 und Juni 2026 einen über 80-Jährigen um mehrere 100.000 Euro betrogen. Der Senior meldete sich im September 2025 online bei einer vermeintlichen Krypto-Onlinebank an. Im Anschluss erhielt er mehrere Anrufe eines angeblichen Mitarbeiters, welcher den Senior dazu brachte, Geld einzuzahlen. Die Betrüger gaukelten ihm Gewinne vor und brachten ihn dazu, insgesamt rund 230.000 Euro zu überweisen. Schließlich bemerkte er den Betrug und erstattete eine Anzeige.

So funktioniert die Masche:

Der Betrug beim Online-Trading beginnt meist mit verlockenden Versprechungen hoher Renditen. Über Werbung oder bei der gezielten Suche nach Investitionsmöglichkeiten im Internet, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen, können Sie auf betrügerische Angebote stoßen. In der Regel werden Sie zu einer einfachen Registrierung auf einer professionell und seriös wirkenden Plattform eingeladen. Nach der Anmeldung kontaktiert Sie eine angebliche Brokerin oder ein angeblicher Broker. Sie werden dazu gedrängt, eine geringe Erstinvestition von 250 Euro zu tätigen. Diese ist sofort erfolgreich und Sie erzielen schnell Gewinne. Gelegentlich erhalten Sie sogar kleinere Auszahlungen. Ihre Geldanlagen können Sie in Echtzeit über Ihren Onlinezugang nachverfolgen. Die anfänglichen Erfolge und das intensive Einwirken der Brokerin oder des Brokers, durch massive Telefonanrufe oder Messengernachrichten, verleiten Sie dazu, noch mehr Geld zu investieren. Doch sobald Sie die Auszahlung Ihrer Gewinne fordern, beginnen die Probleme: Die Auszahlung wird seitens der Trading-Plattform abgelehnt. Die Geldanlagen hätten sich derart verschlechtert, dass ein Totalverlust Ihrer Gelder eingetreten wäre. Die Online-Plattform ist nicht mehr erreichbar oder existiert nicht mehr. Die Brokerin oder der Broker fordert immer weitere Geldbeträge (Gebühren oder Gewinnsteuer), um die Gewinnauszahlung anzuweisen.

So können Sie sich schützen

- Seien Sie misstrauisch bei Versprechen auf hohe Renditen mit wenig Risiko. - Informieren Sie sich genau über die Trading-Plattform, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um das Angebot in Ruhe zu prüfen und zu bewerten. - Geben Sie keine vertraulichen Daten, wie Zugangsdaten zum Online-Banking oder Depot, preis. - Übermitteln Sie keine Kopien Ihrer Ausweisdokumente oder Zahlungskarten. - Erlauben Sie keiner fremden Person einen Remote-Zugang zu Ihrem Rechner. - Nutzen Sie den Service der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg oder einer unabhängigen Finanzberatung und lassen Sie Angebote prüfen. - Wenden Sie sich im Betrugsfall an die Polizei und erstatten Sie Strafanzeige. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

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