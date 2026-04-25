Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Behinderteneinrichtung

Stuttgart-Ost (ots)

Acht Leichtverletzte und ein Schwerverletzter sind die Folgen eines Brandes, der sich am Freitagabend (24.04.2026) in Stuttgart-Ost ereignet hat. In einem Wohnheim an der Straße "Am Mühlkanal" kam es gegen 19.10 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Wäschetrockner zu einem Brand im Hauswirtschaftsraum. In dem betroffenen Gebäudeteil sind ausnahmslos Angestellte der Einrichtung untergebracht, welche selbstständig erfolglose Löschversuche durchführten. Bewohnerräume waren weder vom Brand noch von der Verrauchung betroffen. Insgesamt erlitten acht Beschäftigte eine Rauchgasintoxikation, wovon sieben Personen ambulant versorgt wurden und eine Person stationär in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht wurde. Ein strafbarer Hintergrund des Brandgeschehens konnte nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden kann bei derzeitigem Ermittlungsstand nicht beziffert werden.

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