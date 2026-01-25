Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeieinsatz anlässlich mehrerer Versammlungen - Polizei zieht positive vorläufige Bilanz

Stuttgart-Mitte (ots)

Mehrere Hundert Polizeibeamte waren am Samstag (24.01.2026) in der Stuttgarter Innenstadt anlässlich verschiedener angemeldeter Versammlungen mit Iran-Bezug im Einsatz. Bei einer Versammlung mit Aufzug, die als "Frauen Revolution Iran" angemeldet worden war, beteiligten sich in der Spitze rund 5.000 Personen, darunter auch eine Vielzahl prokurdischer Versammlungsteilnehmer. Während der Versammlung, die um 15.00 Uhr in der Lautenschlagerstraße startete und nach Aufzug und Kundgebungen gegen 17.30 Uhr am Schlossplatz endete, kam es vereinzelt zu Verstößen gegen das Versammlungsgesetz durch Vermummung und in einem Fall zum Abbrennen von Pyrotechnik. Der Staatsschutz nimmt die Ermittlungen hierzu auf. "Unser Ziel, potenziellen Straftätern klare Grenzen zu setzen und gleichzeitig das Recht auf Versammlungsfreiheit in Stuttgart zu schützen, haben wir heute erreicht", resümiert Polizeiführerin Inka Buckmiller. "Aggressionen und Provokationen gehören nicht in eine Versammlung, ganz egal ob sie gegen Passanten, andere Versammlungsteilnehmer oder gar die Polizei gerichtet sind - da fahren wir auch weiterhin eine Null-Toleranz-Strategie."

Stand 19.00 Uhr

