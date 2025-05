POL-S: Passantin sexuell belästigt

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 26 Jahre alter Mann hat am Dienstagvormittag (06.05.2025) in einem Gebäude an der Kriegsbergstraße eine 58 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die 58-jährige Reinigungskraft ging kurz nach 10.00 Uhr in ihr Arbeitszimmer und traf dort auf den Tatverdächtigen, der ihre Arbeitskleidung angezogen hatte. Der 26-Jährige zog dann die Hose herunter, zeigte sein Glied und machte obszöne Bewegungen ...

mehr