Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Halskette geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitagmittag (04.04.2025) an der Straße Im Degen die Halskette einer 66 Jahre alten Frau geraubt. Die 66-Jährige ging gegen 12.30 Uhr von der Stadtbahnhaltestelle Inselstraße die Straße Im Degen entlang, als der Unbekannte von hinten an sie herantrat und ihr die Halskette herunterriss. Anschließend flüchtete er mit einem schwarzroten Mountainbike in Richtung Nähterstraße. Trotz sofortiger Fahndung der alarmierten Beamten gelang dem Unbekannten die Flucht. Er ist etwa 35 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Er hat eine mollige Figur und schwarze kurze Haare sowie einen schwarzen Bart. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jogginghose, eine dunkle Joggingjacke und war mit einer schwarzen Corona-Maske aus Stoff vermummt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

