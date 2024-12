Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau bedroht und angespuckt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Dienstagmorgen (03.12.2024) eine 38-Jährige bedroht und bespuckt. Die Unbekannte war gegen 07.45 Uhr mit zwei Hunden und einem kleinen Kind an der Bushaltestelle Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Als die 38-Jährige nicht an den zwei Hunden vorbeigehen wollte, drohte die unbekannte Frau der 38-jährigen mit Schlägen, beleidigte sie und spuckte ihr ins Gesicht. Anschließend lief sie in unbekannte Richtung davon. Die Unbekannte ist zirka 170 Zentimeter groß, etwa 35 Jahre alt, hat blonde, lange Haare und helle Haut. Sie war mit einem Husky und einem Pitbull unterwegs, das Kind ist ungefähr fünf Jahre alt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell